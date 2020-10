AOC lança novos teclados e mouses gamers no Brasil

A AOC, conhecida pelos monitores e televisores que fabrica, decidiu apostar no lançamento de periféricos gamers no Brasil para “oferecer uma experiência completa” e anunciou a chegada da linha Agon por aqui, com teclados mecânicos, mouses e mousepads exclusivos. De acordo com Eduardo Brunoro, CSO do Grupo TPV (à frente da marca), os produtos “vão satisfazer e suprir as necessidades desse nicho.”

Entre as novidades estão os teclados mecânicos Agon AGK700 (R$ 1.999) e GK500 (R$ 499), ambos com o padrão brasileiro ABNT2 e diversas funcionalidades. O primeiro deles, por exemplo, é capaz de atingir 50 milhões de acionamentos e possui teclas para macro e mídia e ajuste RGB 100% dedicadas, além de porta USB passthrough.

Já o segundo conta com suporte magnético para o pulso e ergonomia, “o que garante conforto ao jogador”, declara a empresa, que destaca a personalização e a possibilidade de customização das funções dos aparelhos.

Teclados mecânicos fazem parte da linha Agon.Fonte: Divulgação

Além disso, chegaram os mouses Agon AGM700 (R$ 349) e GM500 (R$ 199), com oito botões programáveis para macros, sistema de ajuste de peso e iluminação RGB customizável e sincronizável com outros produtos AOC.

Três perfis de memória de bordo programáveis destacam o AGM700, e o GM500 oferece design ambidestro. Os dois têm durabilidade de 50 milhões de acionamentos.

Mouses personalizáveis estão entre lançamentos.Fonte: Divulgação

Por fim, o mousepad Agon AMM700 (R$ 249) completa o pacote, com superfície RGB rígida e microtexturizada, proporcionando “uma força de atrito muito menor com o mouse, o que permite que os periféricos deslizem com muito mais facilidade e velocidade.” Quatro efeitos de iluminação estão disponíveis.

Mousepad não ficou de fora.Fonte: Divulgação

Já no mercado

Cabo USB trançado e conector banhado a ouro “para maior resistência e velocidade de transmissão de dados” compõem todos os modelos, ressalta a AOC, que são compatíveis com o AOC G-Tools, software gratuito que permite programação de macros, gestão de perfis para diferentes tipos de jogos e jogadores, personalização RGB e sincronização RGB entre diferentes dispositivos.

Os produtos já estão disponíveis nos principais e-commerces do país.