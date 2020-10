Apesar da derrota, Alexandre Grasseli destaca entrega dos jogadores do Vasco no clássico

Pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco abriu o placar com Talles Magno, mas sofreu a virada para o Flamengo no segundo tempo e chegou há 7 partidas sem vencer na temporada. Apesar disso, o técnico interino Alexandre Grasseli destacou a entrega do grupo e disse que a equipe necessita de confiança para buscar o equilíbrio e retomar o caminho das vitórias.

– Vencer é sempre bom e hoje a gente viu um Vasco lutando, brigando pela vitória, pelos 3 pontos e eu entendo que o clube tem uma semana para se organizar. E eu tenho certeza absoluta que os jogadores entrarão em sintonia ao que vem pela frente. Tenho certeza que o equilíbrio vai voltar e isso é o que dá confiança ao atleta, à equipe. E o que o Vasco necessita é de confiança baseada em uma organização que a gente percebe que tem aqui – disse

Ao comentar sobre a atuação da equipe, o treinador explicou as mudanças táticas e o posicionamento de Talles Magno, que fizeram o Vasco ter uma apresentação mais segura, apesar da virada na etapa final. No primeiro tempo, a defesa do Cruz-Maltino teve uma atuação segura e conseguiu jogar no erro do adversário.

– Eu percebi desde o primeiro minuto que o Vasco tinha uma intenção clara, baseada em um padrão de jogo que definimos neste último e único treino que tivemos. Foi uma apresentação com altos e baixos, momentos de muita lucidez e até certo ponto seguro e outro momentos de instabilidade. O que eu vejo que certa forma é até natural – explicou.

– Nós fizemos um treino e foi publicado muita coisa sobre ele. tivemos que suar cada momento para criar uma conexão com os atletas. Para entender o ambiente e isso eu tive que fazer com muito pouco tempo. Tivemos a ideia muito clara de trazer o Talles mais para dentro, encostar uma pouco mais do Cano. Eu percebia que o Cano estava muito isolado. eu acredito que de certa forma isso funcionou e deu ao Talles, que tem talento muito grande, a possibilidade um jogo mais versátil – salientou.

Por fim, Grasseli analisou o lance do gol anulado do Vasco e elogiou a lucidez da equipe, que conseguiu construir uma boa jogada. Após belo passe de Marcos júnior, Guilherme Parede cruzou e Cano estufou as redes, mas o árbitro anulou o gol, que poderia ter dado o empate ao time.

– Discutir arbitragem é um muito delicado e o que a gente tem que analisar neste momento é que foi um lance de muita lucidez do Vasco e chegamos ao gol. E ai entrou aquilo que está em vigor que é o VAR e fez seu trabalho. Acima de tudo tivemos a possibilidade de criar uma boa situação de gol e isso me deixa muito feliz a essa momento dos jogadores, da superação, do jogo ofensivo, e aquilo que a gente buscou desde que chegamos aqui – comentou.