Apesar da derrota, Eduardo Barros vê Athletico no caminho certo

Na noite deste domingo o Athletico conheceu mais um revés no Brasileirão. Dentro do Beira-Rio, o Furacão não segurou o Inter e acabou derrotado por 2 a 1.

Na coletiva de imprensa, Eduardo Barros falou sobre as chances desperdiçadas na reta final do confronto e crava que o time está no caminho certo.

‘Na maioria dos jogos sob o meu comando, nós tivemos mais chances que os adversários, mais finalizações. Alguns resultados foram positivos e outros não’, analisou.

‘É trabalho, insistência e crença. O caminho está traçado. A equipe, em que pese um primeiro tempo ruim contra o Ceará, está sendo superior aos adversários, em jogos em casa e fora’, concluiu.