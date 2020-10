Apesar da derrota, Luís Enrique vê o lado positivo da equipe espanhola

Após a primeira derrota da história da Espanha para a Ucrânia, em Kiev, em jogo válido pela quarta rodada do grupo 4 da Liga das Nações A, o técnico espanhol Luís Enrique elogiou o comportamento de seu time.

– Quando se tem muitas chances como foi contra a Ucrânia, o normal é que a bola entre. Hoje, não foi assim, mas estou contente com a fome que vejo nos jogadores e o ambiente de trabalho que temos. Gostei do que vi – disse o comandante.

A Espanha foi superior em grande parte do jogo, mas parou no goleiro ucraniano Buschan, que foi o grande destaque dos 90 minutos. Pela falta de gols, o técnico foi questionado sobre a convocação, na qual a imprensa espanhola criticou a ausência de um legítimo centroavante.

– Sigo tendo a mesma confiança de antes na equipe. Eu tenho uma ideia e com ela cheguei aqui e quero melhorar, mas sem sair dela. Eu creio que a minha ideia funciona – analisou Luís Enrique.

O próximo compromisso da Espanha pelo torneio europeu é contra a Suíça, fora de casa. A equipe de Luís Enrique é a líder do grupo com sete pontos. Os suíços são os lanternas, com apenas dois.