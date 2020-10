Apesar da goleada, Patric não viu ‘terra arrasada’ no Sport diante do Flamengo

Depois da chegada do técnico Jair Ventura, o Sport sofreu a sua derrota mais sentida nessa quarta-feira (7) ao ser goleado por 3 a 0 no Maracanã.

Apesar do marcador elástico, o lateral-direito Patric preferiu não analisar de maneira unicamente negativa a apresentação da equipe no Rio de Janeiro. Para ele, o time teve bom desempenho na primeira etapa e, na segunda, cometeu erros pontuais que pesaram no marcador final.

Além disso, o jogador fez questão de ressaltar a dificuldade do Brasileirão:

– Primeiro tempo acho que fomos bem. Segundo tempo acho que erramos em alguma situação ou outra. Também tivemos um jogador que teve que sair, teve que mudar no intervalo e acabou que no momento crucial eles encontraram um gol ali, depois outro em uma bola parada. Não conseguimos manter a mesma perfomance dos últimos jogos. Campeonato Brasileiro é difícil.

Agora, a equipe da Praça da Bandeira se prepara para jogar pela Rodada 15 da competição nacional atuando na Ilha do Retiro frente ao Botafogo no domingo (11) às 18h15.