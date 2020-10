Aplicativo Marketplace e o Marketing Digital

Aplicativo Marketplace – Como fazer o Marketing Digital?

Um aplicativo Marketplace é uma tendência de mercado. Por isso os aplicativos são ferramentas dentro do Marketing Digital.

Sabemos a importância das plataformas Whitelabel para o mercado, bem como para o Marketing Digital.

No entanto, a amplitude do Marketplace fez surgir um novo modelo de empreendedorismo, através do aplicativo Marketplace. Sendo assim, é importante explorar as forças dessa tendência de mercado para que possa fazer seu Marketing Digital.

Presença digital através do Aplicativo

Sendo uma marca que tem presença digital, como é o caso de um aplicativo Marketplace, as suas ações de Marketing Digital ganham um facilitador. Sendo o próprio aplicativo uma ferramenta digital.

Os benefícios do Marketplace através do Aplicativo

Assim sendo, a exemplo de outros aplicativos Marketplace de sucesso com o IFood, o Marketing digital gira em torno dos benefícios que o público-alvo tem através do seu serviço de Marketplace.

Sendo assim, reforce alguns pontos:

Acompanhamento do pedido;

Facilidade na escolha;

Variedade de formas de pagamentos;

Agilidade para os restaurantes credenciados;

Preços atrativos para os usuários.

Aplicativos customizáveis

Esses são somente alguns pontos que pode considerar na sua plataforma Marketplace, haja vista que é possível customizar seu app.

A presença digital é uma força de uma marca e deve ser explorado. Portanto, faça divulgações orgânicas e patrocinadas, simultaneamente.

Divulgação direcionada

Divulgação direcionada como pode fazer dentro do Facebook for Business é importante dentro do seu marketing digital. Pois chega ao público-alvo e aumenta as chances de sucesso.

Explore outras possibilidades cabíveis aos aplicativos, como promoções, descontos, estratégias Inbound Marketing.

Plano de Marketing e essa tendência de mercado

Assim sendo, coloque todos os pontos do seu aplicativo Marketplace em um plano de marketing, e elabore ações para gerar valor ao seu serviço.

Assim sendo, aumenta suas chances de atrair leads e aumentar as conversões.

Como falamos, mobile first é uma tendência de mercado, sendo os aplicativos Marketplace uma inovação dentro dessa tendência.