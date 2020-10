Aplicativos perfeitos para organizar suas leituras

Com a correria do dia a dia de quem se prepara para concursos, vestibulares ou daqueles que estudam e trabalham ao mesmo tempo, é difícil manter tudo bem organizado. No entanto, ter uma boa organização é fundamental para manter a qualidade de diversas atividades.

Ao organizarmos nossas leituras já feitas e as que ainda precisamos ou queremos fazer, conseguimos ter mais tempo para ler e estudar as disciplinas.

Por isso, selecionamos alguns aplicativos perfeitos para organizar as leituras nos dia a dia e cumprir todas as demandas dentro do prazo. Confira!

Minha Leitura: Organizador

Em primeiro lugar, recomendamos um app ótimo para planejar e organizar suas leituras. Além disso, o Minha Leitura conta ainda com a opção de observar as estatísticas de leitura, o que é perfeito para aqueles que gostam de estabelecer metas. Nesse app dá para organizar a leitura por número de páginas por dia ou por meio de prazo de leitura.

Cabeceira

Já o Cabeceira funciona como uma estante virtual. Assim, nele é possível encontrar diversas obras, por título, nome do autor, ou por número ISBN. O aplicativo é uma boa opção para aqueles que querem registrar os livros, calcular o ritmo de leitura, acompanhar o desempenho e definir metas. Além disso, o app conta com uma interface muito moderna.

Bookly

Essa dica vai para os leitores que gostam de realizar marcações enquanto leem uma obra. É ótimo para motivar a leitura diária, pois quanto mais páginas o usuário lê, mais o seu nível aumenta no app, como se fosse um jogo. O Bookly conta ainda com infográficos de performance e cronômetro de leitura.

Minha Estante

Por fim, recomendamos o Minha Estante que, além de conter vários títulos para busca, permite que o leitor acrescente seus próprios títulos e os personalize como quiser. É uma boa opção para organizar o acervo pessoal de livros, além de gerar relatórios indicando quais textos foram lidos, quais estão sendo lidos e quais ainda não foram lidos.

Vale a pena conhecer cada um dos aplicativos e escolher o que se adequa melhor as suas necessidades de leitor.

