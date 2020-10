Apoiadores do projeto ‘Lutadoras’ celebram sucesso da primeira edição do ‘Queen of Rio’; confira

O último final de semana (dias 10 e 11) ficou marcado pela retomada do calendário da FJJD-Rio, com a realização do GP Rio, Troféu Rio Novatos e Queen of Rio, este último como forma de estimular cada vez mais a prática do Jiu-Jitsu entre as mulheres, com superlutas da faixa-azul até a marrom. Os torneios tiveram como sede a Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, situado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O evento marcou o alicerce da parceria da Federação com o projeto “Lutadoras”, ação que é uma parceria da Umbra/Vasco da Gama, Revista TATAME, Prefeitura do Rio de Janeiro e Pablo Mello, que é enfermeiro sanitarista e especialista na saúde da mulher, além de ser entusiasta das artes marciais. O movimento visa o combate à violência contra a mulher e também tem como grande entusiasta a Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social, através de Simone Costa, que é Subsecretária de Políticas para Mulheres.

Presentes na Arena Carioca 1 para prestigiar o alto nível dos combates entre as mulheres, Pablo e Simone celebraram a realização do primeiro “Queen of Rio” e exaltaram a importância do evento para a causa cada vez mais presente do empoderamento feminino.

– Um evento como esse que presenciamos enriquece, enobrece, enaltece, resgata, transforma e é importante para o empoderamento dessa mulher, sobretudo as que são oriundas das nossas comunidades. Percebi que é legítima essa garra, luta e perseverança que elas apresentam quando estão no tatame. Nós apoiamos essa causa, sabemos que o lugar da mulher é onde ela quiser e deseja estar. Fazer parte de um evento como esse, sobretudo voltado para as nossas mulheres, é motivo de muita alegria. Que façamos outros diversos eventos como esse. Parabéns a todos os envolvidos nesse grande show – disse Pablo Mello.

– As mulheres tem uma resiliência enorme. As mulheres no esporte, assim como na vida, são verdadeiras fênix. A lutadora sabe lidar com a dor, com a frustração de não ganhar, e são nas dificuldades que aprendemos a viver. Sou admiradora do esporte, pratico esporte e a vida é o espelho do esporte. É saber cair, mas o esporte ensina a levantar. É preciso ressaltar às mulheres que elas não estão sozinhas, hoje nós temos vozes. Abuso no esporte, abuso dentro de casa, abuso em qualquer lugar, nós estamos aqui para defender o seu direito. Estou muito orgulhosa de poder presenciar um evento dessa magnitude e com lutas de tão alto nível entre as nossas mulheres – destacou Simone Costa.

Por fim, Rogério Gavazza, presidente da FJJD-Rio, ressaltou o apoio dos envolvidos e, além de expor sua satisfação com a retomada dos eventos da Federação, exaltou o trabalho desenvolvido pela Rio Ambulâncias, que garantiu todo a segurança dos atletas e demais profissionais no evento do último final de semana.

– Foi muito importante para a Federação estar apoiando e colaborando com a campanha Lutadoras, que visa combater a violência contras as mulheres. Vale ressaltar a importância do Pablo Mello como idealizador do projeto e pelo empenho em criar essa campanha tão importante. A Federação também agradece o apoio da Rio Ambulâncias na realização do nosso primeiro evento depois do surgimento da pandemia. Trata-se de uma parceria com a empresa, que acredita e apoia muito os esporte de maneira geral e agora está abraçando os esportes de combate, por acreditar no papel social promovido pelas artes marciais. Fizemos um evento grandioso e somos gratos ao Pablo, a Simone Costa e a todos os demais envolvidos na realização do torneio – concluiu.

RESULTADOS DO QUEEN OF RIO:

Faixa-azul: Renata Camilly (Infight) derrotou Samara Lourenço (Fraternety BJJ)

Faixa-azul: Maiara Silva (FJU – Força Jovem Universal) derrotou Aysha Silva (Top Brother)

Faixa-azul: Vitória Assis (Double Five) derrotou Renata Rocha (Gracie Barra)

Faixa-roxa: Rebeca Sion (Double Five) derrotou Samara Stubal (Infight)

Faixa-roxa: Maria Luiza (Carlson Gracie) derrotou Valery Kelly (Escola de lutas FF)

Faixa-marrom: Mariana Rolstz (Double Five) derrotou Cacau Ochotorena (Nova União)

Faixa-marrom: Roberta Ribeiro (Double Five) derrotou Tamara Moura (FJU – Força Jovem Universal)