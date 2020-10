Após 13 anos de emissora, Maisa Silva pede para sair do SBT · .

Contratada do SBT desde 2007, Maisa Silva está de saída da emissora de Silvio Santos. A apresentadora anunciou seu desejo de não renovar o seu contrato, que vence neste mês. Ela agora pretende se dedicar a novos desafios profissionais –a estrela teen também é atriz e influenciadora digital, com 35 milhões de seguidores no Instagram.

O . apurou com fontes no SBT que a situação da jovem era complicada. Silvio Santos não gostava do Programa da Maisa, que ela comandava todos os sábados desde março do ano passado. A atração tinha uma linguagem adolescente, tentando se escorar no sucesso da apresentadora com o público da internet.

Mesmo sem o apreço do patrão, o talk show continuava no ar porque era um sucesso comercial. Marcas como Coca-Cola, Unilever, Chiquinho Sorvetes e Magazine Luiza anunciavam no semanal –a rede de lojas, inclusive, teria desembolsado R$ 1 milhão para aparecer no programa.

Confira o comunicado do SBT:

“O SBT informa que, após 13 anos de emissora, a apresentadora Maisa comunicou a emissora sobre a não renovação de seu contrato, que vence em outubro. Foi uma decisão muito difícil, mas a apresentadora sai pela porta da frente e com imensa gratidão a toda a família Abravanel e todos os profissionais que participaram de sua jornada durante esse período onde cresceu e se desenvolveu como artista, apresentadora e influenciadora.

A decisão foi tomada por conta de novos projetos pessoais e profissionais que Maisa tem vontade de fazer. Sua parceria com a emissora continua através do Teleton e participações especiais nos programas da casa, como Programa Silvio Santos, Domingo Legal, projetos digitais, entre outros. Será o início de um novo ciclo na vida de Maisa. A diretoria e todos os colegas do SBT desejam à apresentadora ainda mais sucesso e realizações em seus novos caminhos.”

