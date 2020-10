Após 16 cirurgias, risco de vida, infecção e reabilitações, Alex Smith volta a jogar e emociona a NFL; veja

A melhor imagem do domingo de NFL veio da capital norte-americana. Com a saída de Kyle Allen após levar uma pancada na cabeça, o Washington Football Team mandou a campo ninguém menos que Alex Smith, em duelo com o Los Angeles Rams. O camisa 11 não disputava uma partida desde novembro de 2018, quando sofreu uma gravíssima fratura dupla na tíbia e fíbula da perna direita, que quase custou até mesmo sua vida, uma vez que precisou vencer um infecção generalizada.

A jornada de redenção do atleta passou por 16 intervenções cirúrgicas e muitas idas e vindas. Mas o veterano atleta não desistiu do objetivo de voltar a jogar futebol americano.

Neste domingo, toda a persistência foi coroada. Apesar de ter que entrar em campo substituindo um companheiro, Alex Smith é, sem dúvidas, o principal candidato ao prêmio ‘Comeback of the year’, ‘retorno do ano’ em português. Sua entrada foi acompanhada dos aplausos da esposa Elizabeth Barry e dos filhos. Um momento de extrema emoção na NFL.

Em 18 anos de futebol americano profissional, Alex Smith passou por cima das desconfianças como poucos atletas da sua geração. Abaixo, o primeiro passe completo do camisa 11 desde o fatídico novembro de 2018.