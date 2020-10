Após 32 dias de internação, Vanusa recebe alta e volta para casa de repouso · .

Vanusa recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira (9), após passar 32 dias internada para o tratamento de uma pneumonia no Complexo Hospitalar dos Estivadores, em Santos, litoral de São Paulo. A cantora de 73 anos chegou a ser transferida para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva), mas reagiu positivamente aos cuidados médicos e voltou à casa de repouso na qual vivia.

“Minha mãe é uma mulher valente e, apesar da saúde debilitada, o tratamento que teve no Complexo Hospitalar dos Estivadores foi tão positivo que nos faz acreditar que ela ainda irá nos surpreender”, afirmou Rafael Vanucci, filho da cantora, em comunicado divulgado à imprensa nesta sexta.

Segundo a nota, Rafael optou pelo retorno da mãe a casa de repouso por causa do tratamento que ela recebeu nos últimos dois anos em que viveu no espaço. Vanusa se sente “muito bem acolhida”, conta com diversas amizades neste lar e estará próxima da filha mais velha, Amanda Marcos, fatores que contribuíram para a decisão do empresário.

O herdeiro aproveitou para agradecer o carinho dos fãs, artistas, imprensa e o atendimento da equipe médica do complexo hospitalar. “Estamos começando um novo tempo em nossas vidas”, destacou Vanucci.

A assessoria de imprensa do hospital também confirmou a alta da veterana, no boletim médico atualizado: “O Complexo Hospitalar dos Estivadores informa que a paciente Vanusa Santos Flores, de 73 anos, teve alta nesta sexta-feira (9), depois de uma internação de 32 dias”.

“Vanusa entrou no hospital no dia 7 de setembro com quadro de pneumonia e anemia. Em 12 de setembro, precisou ser transferida para a UTI da unidade, onde permaneceu até a completa reversão do quadro, quando retornou ao setor de clínica médica seguindo para alta hospitalar”, concluiu o boletim.