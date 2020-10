Após atividade, Seleção Brasileira se prepara para viajar para Lima

A Seleção Brasileira de futebol entra em campo nesta terça-feira para enfrentar a equipe do Peru, às 21h (horário de Brasília), no estádio Nacional de Lima. O técnico Tite ainda não revelou a escalação do Brasil para o duelo válido pela segunda rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Na tarde deste domingo, os convocados fizeram o primeiro treino com bola, desde a vitória por 5 a 0 contra a Bolívia, na sexta-feira, ainda no CT Joaquim Grava, em São Paulo. A última atividade prática antes da partida aconteceu na manhã desta segunda e definiu que o zagueiro Thiago Silva será o capitão.

Dividindo os atletas em duas equipes, Tite contou com a maioria dos atletas na atividade. Apenas os laterais Danilo e Renan Lodi treinaram separadamente, para preservação, mas não devem preocupar a comissão técnica.

A imprensa não teve acesso à atividade, mas a tendência é que a Seleção entre em campo com o mesmo time da primeira rodada: Weverton, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Renan Lodi; Casemiro e Douglas Luiz; Everton, Philippe Coutinho e Neymar; Roberto Firmino.

A delegação brasileira viaja à tarde para a capital peruana. Depois, o Brasil voltará a jogar somente no dia 12 de novembro, contra a Venezuela, no Morumbi, pela terceira rodada das Eliminatórias.