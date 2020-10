Após auditoria, Santos se aproxima de cadastro de sócios “100% confiável”

Após auditoria, o Santos se aproxima de uma base cadastral “100% confiável” do quadro associativo. Essa “limpeza” é importante antes da eleição prevista para a primeira quinzena de dezembro.

Mais de 10 mil cadastros foram atualizados não apenas com o nome, mas também com CPF, data de nascimento e gênero, além de checagem de óbitos e unificação de matrículas duplas. Em vários dos casos e-mail, endereço e telefone foram acrescentados.

“Esse amplo e trabalhoso processo de verificação cadastral culminou no desligamento de associados sem CPF identificado”, explicou o Santos.

Na última etapa, a base cadastral foi auditada pela Grand Thornton, empresa com mais de 100 anos no mercado. Das 25.449 filiações ativas, 264 sócios foram identificados como falecidos, 116 com data de admissão anterior à data de nascimento e 95 com CPF incompatível.

“Importante destacar também que a auditoria ajudou o Santos Futebol Clube a enriquecer a sua base, tendo obtido mais de 10 mil e-mails e telefones adicionais de associados e corrigindo mais de 2500 erros de grafia em nomes. Em nome da transparência e da segurança, o Santos Futebol Clube informa, por meio de seu presidente Orlando Rollo, de seu Comitê Gestor e corpo executivo que as inconsistências identificadas pela auditoria serão, de imediato, corrigidas para que, assim, o Santos Futebol Clube tenha, finalmente, após 108 anos de história, uma base cadastral 100% confiável”, afirma o trecho final da nota oficial.

Dentre todas as contas dos associados, 1,86% apresentam inconsistências relevantes e a correção será feita em breve.