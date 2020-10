Após avaliação, atletas recuperados da Covid-19 não são relacionados para o jogo contra o Goiás

Na última segunda, nove dos dez jogadores que testaram positivo para Covid-19 retornaram aos treinamentos no Fluminense. No entanto, após avaliação do departamento médico e da preparação física do clube, eles não foram relacionados para o duelo contra o Goiás, nesta quarta, por ainda não estarem em condições ideais.

Com isso, André, Calegari, Luan, Luccas Claro, Luiz Henrique, Marcos Paulo, Martinelli, Miguel e Nascimento estão de fora da partida, que será disputada no estádio Hailé Pinheiro, da Serrinha, às 20h30, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eles foram reintegrados ao grupo após dez dias de quarentena, por terem testado positivo para a doença nos exames divulgados no dia 26 de setembro.

A exceção da lista é Paulo Henrique Ganso, que foi o décimo jogador infectado do grupo. Porém, ele ainda não cumpriu os dias estabelecidos pelo protocolo da CBF. Ele testou positivo no exame realizado no último dia 30 de setembro e não completou os dez dias ordenados pela entidade.

A assessoria do clube informou que “após passarem dez dias isolados em quarentena e sem treinar devido a covid-19, os atletas retornaram aos treinos apenas na última segunda-feira” e que “após avaliação do departamento médico e da preparação física, os atletas não foram relacionados para a partida desta quarta-feira, contra o Goiás, por ainda não estarem em condições ideais”.

Dessa forma, a provável escalação do Fluminense para a partida contra o Goiás nesta quarta é: Muriel, Igor Julião, Digão, Nino e Danilo Barcelos; Hudson, Dodi e Nenê; Yago, Pacheco e Fred. Técnico: Odair Hellmann.