Após beijo em Salve-se Quem Puder, Thiago Fragoso e Vitória Strada são afastados · .

Vai durar pouco a alegria dos fãs do casal Alan (Thiago Fragoso) e Kyra/Cleyde (Vitória Strada), de Salve-se Quem Puder. Depois de rodarem a cena de beijo dos seus personagens na novela das sete, os dois atores já foram separados novamente e não devem mais gravar juntos. A trama tem feito sequências de núcleos separados para evitar o contágio do coronavírus.

Segundo a colunista Carla Bittencourt, do jornal Extra, Fragoso e Vitória passaram cinco dias isolados em um hotel do Rio de Janeiro. Depois de testarem duas vezes negativo para a Covid-19, receberam a liberação para rodarem as cenas de intimidade entre seus personagens.

Como a novela só volta ao ar em 2021, a equipe tem rodado o máximo de cenas de cada núcleo de uma só vez, sem seguir a cronologia da trama de Daniel Ortiz. Assim, pelo menos 20 sequências românticas de Kyra e Alan foram feitas na quinta-feira (1º).

Juliana Paiva e Felipe Simas passaram pelo mesmo procedimento no início de setembro para rodar o beijo de Téo e Luna/Fiona.

A passagem em que o advogado e a decoradora não conseguirão mais resistir ao desejo foi escrita no roteiro com uma uma observação do autor: “Cena de beijo imprescindível”. Nela, Kyra e Alan estarão em uma sala privativa de um karaokê em clima descontraído.

Kyra beija Alan pela primeira vez

A personagem de Vitória Strada vai desafinar ao cantar um hit de Rihanna e tentará se justificar. “Desculpa, Alan… A Rihanna que habita em mim não tá num bom dia. Não sei o que aconteceu…”

“Não tem que pedir desculpas, é karaokê. Aqui pode desafinar”, responderá o primo de Alexia (Deborah Secco). “É que eu já cantei muito, minha voz tá cansada. Agora você, seu espertinho, só ficou assistindo. Só eu vou desafinar

aqui? Quero ver quem desafina mais!”, desafiará a falsa babá.

A conversa mudará de rumo quando o advogado começar a lembrar de Alexia, que ele acredita estar morta. “Sabe, a Alexia me trazia aqui pra me distrair, principalmente depois que eu fiquei viúvo. A gente era muito ligado… E agora eu tô aqui pela primeira vez depois da morte dela. Com outra pessoa que tem a mesma energia boa dela”, comentará o loiro.

“Então, canta, mocinho… Para de enrolar e solta a voz. Aposto que cê canta muito pior que eu!”, brincará a decoradora. O desempenho de Alan na cantoria será muito melhor. Tão bom que Kyra não conseguirá mais segurar o desejo.

“Passada! Você ficou todo esse tempo me escutando cantar e ficou escondendo esse talento? Olha, se fosse o The Voice, eu já tinha virado

a cadeira pra você!”, comentará ela.

“Ele vai cantando, olhando para a TV, até que se vira pra ela e canta com emoção. Olhando-a, apaixonado. Ela vai ficando envolvida, ele cantando cada vez mais perto. Quando ele chega no refrão, ela está completamente hipnotizada, pega o microfone da mão dele, joga longe e lhe tasca um beijo”, diz a descrição da cena no roteiro entregue aos atores.