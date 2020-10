Após briga, Luiza e Victória confessam sentir falta de Jojo · .

Após discutirem com Jojo Todynho em A Fazenda 12, Victória Villarim e Luiza Ambiel confessaram que sentem falta de conversar com a funkeira, que não está querendo papo com elas desde a noite de domingo (11). “É muito ruim ficar sem falar com ela, né? Sinto muita falta”, desabafou a atriz, e a bailarina concordou.

Luiza e Jojo se desentenderam logo após a atividade Ferra Peão –semelhante ao Jogo da Discórdia do BBB–, quando a cantora descobriu que a fazendeira fez um leva-e-traz da conversa que tiveram sobre divisão de tarefas. A musa da Banheira do Gugu disse para Victória e Juliano Ceglia que Jojo não queria cumprir as obrigações da baia, mas ocultou a parte de que elas já haviam entrado em acordo.

Sem saber da conversa toda, a bailarina acabou ficando do lado da fazendeira. A funkeira, então, parou de falar com as duas, pois ficou brava com Luiza, que contou a história pela metade, e com Victória, que comprou a versão sem saber o outro lado.

Antes da cantora descer para a baia, a ex de Eduardo Costa ainda tentou conversar, mas Jojo pediu para ficar sozinha para não acabar brigando e não falou mais com ela desde então.

“É muito ruim. Mas estou esperando ela vir falar o que aconteceu. Estou tratando normal”, afirmou Victória. “Eu também não estou adulando, não. Porque eu sei como ela é”, disse Luiza.

As duas se preocuparam com o fato de Jojo ir para a baia pela primeira vez. “Eu queria saber o que ela está achando, se está gostando, dormindo bem. A gente gostou, mas às vezes, para ela, pode estar ruim e desconfortável”, opinou Victória.

