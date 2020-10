Após briga por doce, Jojo e Luiza fazem as pazes em A Fazenda 12 · .

Jojo Todynho e Luiza Ambiel fizeram as pazes em A Fazenda 12. Nesta terça-feira (6), as peoas tinham brigado por causa do consumo de doce de leite, o que provocou uma crise de choro na atriz. No entanto, elas aproveitaram o fim da tarde para conversar sobre a desavença e encerrar o caso.

“Eu não ia falar hoje, ia deixar para amanhã, pois hoje é um dia tenso. Mas, como eu gosto muito de você”, iniciou a ex-Banheira do Gugu, enquanto a funkeira questionou várias vezes se havia tido alguma atitude incorreta com a amiga. Ao receber a resposta positiva, Jojo se surpreendeu: “O quê?”.

“Fez, do doce de leite. Eu fiquei muito sentida porque você ficou falando na frente de todo mundo da colher. Você viu que eu nem comi? Eu devolvi e nem tem mais lata lá, acabou”, justificou Luiza.

Jojo explicou a sua versão sobre a briga: “Não, meu bem. Não estava falando disso. Eu só quis te dizer, porque teve gente, eu não vi quem era, mas ouvi a história de que ‘ah, tão metendo a colher de sopa no doce. Vamos maneirar, vamos pegar na colher pequenininha’. Só estava falando para você”.

As amigas seguiram com as explicações durante alguns minutos, mas a tranmissão do PlayPlus intercalava a conversa com diálogos entre outros peões. “Ninguém fala diretamente, soltam no ar, entendeu? Depois, para ninguém falar: ‘Ah, a Luiza pegou doce na colher de sopa'”, comentou Jojo para Carol Narizinho.

Em seguida, a atriz retornou para a conversa, e a carioca avisou: “Não tenho paciência para gente doida”. Mais uma vez, Luiza explicou sua versão da história e, logo após, a funkeira usou um dos argumentos da amiga para brincar com ela: “Agora, mandar enfiar o doce no cu? Falsa!”. No final, as duas se abraçaram.

