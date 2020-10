Após completar 300 jogos pelo Flu, Fred volta a balançar as redes e começa a ter sequência na equipe

O Fred vai te pegar! Apesar da ausência do público nos estádios, o torcedor do Fluminense pôde enfim voltar a entoar o famoso cântico referente ao ídolo. Desde que retornou ao Tricolor, o atacante tinha marcado contra o Vasco, mas ficou de fora dos gramados devido à lesão e Covid-19. Ao retornar, participou da jogada do gol contra o Botafogo e voltou a balançar as redes no duelo com o Goiás.

Além disso, o goleador alcançou uma marca histórica pelo clube carioca. Ele é o 31º jogador a atingir 300 jogos com a camisa tricolor. Neste século, apenas Gum (414), Marcão (397), Diego Cavalieri (352) e Magno Alves (328) superaram esses números. A relação de amor de Fred com o Flu se intensifica com os títulos e os 174 gols marcados, que o colocam como terceiro maior artilheiro da história do clube.

– Para mim é um motivo de orgulho e honra. Cada vez que eu coloco a camisa tricolor é como se fosse minha estreia contra o Macaé. Vai aumentando também a responsabilidade, mas eu me sinto cada vez melhor com essa camisa. Sou muito grato a Deus e a torcida, e a todo mundo que apoiou a eu poder reviver esse sonho de jogar no Fluminense novamente – revelou Fred ao site do clube.

Com isso, o atacante começa a ter sequência na equipe de Odair Hellmann e deve ser titular pelo terceiro jogo consecutivo, contra o Bahia, domingo, às 16h, no Maracanã. Com o segundo melhor ataque do Brasileirão, o time marcou 9 gols nos últimos 3 jogos e entrou na briga por uma vaga na Copa Libertadores 2021.

Por outro lado, foram jogos contra equipes da parte de baixo da tabela, e as oscilações defensivas seguem a aparecer. O time sofreu gols contra Botafogo e Goiás e por muito pouco Muriel não teve sua rede estufada por Robson, do Coritiba, que perdeu um gol de frente para a meta do arqueiro tricolor.

Diante disso, Odair busca o equilíbrio para crescer na tabela e disputar uma vaga na competição continental. Apesar da chegada de Lucca, que só poderá estrear na quarta contra o Atlético-MG, Fred mostrou que ainda pode ser útil e que não perdeu o faro de gol. Aos 37 anos, o goleador ainda pode ajudar o Flu na campanha ao lado de Nenê e de jovens como Dodi e Michel Araújo.

Confira a lista do “clube dos 300” com a camisa do Fluminense

1º Castilho (1947 – 1965) – 697 jogos

2º Pinheiro (1949 – 1963) – 603 jogos

3º Telê (1950 – 1961) – 559 jogos

4º Altair (1956 – 1970) – 551 jogos

5º Escurinho (1954 – 1964) – 489 jogos

6º Rubens Galaxe (1971 – 1982) – 465 jogos

7º Denílson (1964 – 1973) – 433 jogos

8º Gum (2009 – 2018) – 414 jogos

9º Assis – zagueiro (1968 – 1975) – 412 jogos

10º Waldo (1954 – 1961) – 403 jogos

11º Marcão (1999 – 2006) – 397 jogos

12º Bigode (1943 – 1955) – 394 jogos

13º Clóvis (1955 – 1962) – 391 jogos

14º Pintinho (1973 – 1985) – 381 jogos

15º Lula (1965 – 1974) – 375 jogos

16º Paulo Victor (1981 – 1988) – 360 jogos

17º Edinho (1973 – 1989) – 359 jogos

18º Diego Cavalieri (2011 – 2017) – 352 jogos

19º Oliveira (1966 – 1973) – 346 jogos

20º Cafuringa (1967 – 1977) – 337 jogos

21º Jair Santana (1952 – 1960) – 333 jogos

22º Marco Antônio (1969 – 1976) – 330 jogos

23º Magno Alves (1998 – 2016) – 328 jogos

24º Félix (1968 – 1978) – 319 jogos

25º Silveira (1966 – 1975) – 317 jogos

26º Jandir (1982 – 1994) – 317 jogos

27º Kléber (1973 – 1980) – 312 jogos

28º Orlando (1945 – 1953) – 310 jogos

29º Batatais (1935 – 1946) – 309 jogos

30º Washington (1983 – 1989) – 301 jogos

31º Fred (2009 – 2020) – 300 jogos