Após Covid-19, Robert Pattinson retoma os trabalhos em Batman e web pira · .

Curado da Covid-19, o ator Robert Pattinson foi flagrado no set de gravação de Batman. Apesar do registro ter sido feito há alguns dias, as imagens viralizam no Twitter nesta segunda-feira (12). A empolgação dos internautas foi tão grande que o nome Bruce Wayne, o protagonista da história, tornou-se um dos assuntos mais comentados na rede social.

As fotos foram feitas no último dia 7 de outubro nas escadarias de um prédio em Liverpool, cidade da Inglaterra. Os registros mostram o ator caracterizado como Bruce Wayne. Ao que se parece, a cena gravada no local foi a de um velório. As informações são do portal Yahoo.

Outros detalhes da composição da sequência do filme de Mark Reeves não passaram despercebidos pelos fãs. O carro do protagonista também estava por lá. O famoso Batmóvel ganhou um tom vintage e não se parece com o veículo tecnológico reproduzido em filmes anteriores do super-herói.

A atriz Zoë Kravitz também apareceu nas filmagens. A ex-Big Little Lies (2017-2019) chegou horas depois do registro de Robert Pattinson em cena. A norte-americana interpreta a “mulher-gato” no longa.

Covid-19 e Batman

Desde que Robert Pattinson foi diagnosticado com o novo coronavírus no começo de setembro, parte das filmagens da nova produção do “homem-morcego” foram paralisadas. Com a recuperação do ator, os trabalhos foram retomados no final do mês passado.

O coronavírus já atrapalhou o cronograma de filmagens da obra de Mark Reeves. Em razão da pandemia, a estreia do longa foi postergada para março de 2022.

Vejas outras fotos da gravação:

É o patrão! Mais fotos do Robert Pattinson no set de The Batman caracterizado como Bruce Wayne. #TheBatmanpic.twitter.com/HQ5XT68BgC

— The Batman Brasil (@TheBatmanBRA) October 12, 2020