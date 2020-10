Após crise nos bastidores, SBT adia volta do Esquadrão da Moda para ‘pós-vacina’ · .

O Esquadrão da Moda não volta mais ao ar neste ano. O SBT confirmou em comunicado nesta terça-feira (6) que o programa apresentado por Isabella Fiorentino e Arlindo Grund deve retornar em formato de temporada apenas em 2021 ou após a vacina da Covid-19. A decisão foi motivada por uma crise nos bastidores da atração.

A atração com dicas de moda foi uma das primeiras da emissora a voltar a gravar durante a pandemia, ainda em maio, quando a quarentena estava com medidas rigorosas em São Paulo e em boa parte do Brasil.

Johnny Martins, diretor do programa, reclamou das medidas de proteção contra a Covid-19 adotadas pelo SBT na ocasião e gerou um climão nos bastidores. O profissional foi afastado, as gravações acabaram suspensas e apenas as edições que já tinham sido feitas foram ao ar.

O último episódio do Esquadrão da Moda foi exibido em 15 de agosto, com os apresentadores e a participante usando máscaras. Na semana seguinte, o programa saiu do ar sem maiores explicações ao telespectador.

Nos Stories do Instagram, Isabella Fiorentino explicou que eles tentaram gravar o programa durante a pandemia, mas que não daria certo fazer uma atração como o Esquadrão com proteção facial.

“A gente vai esperar um pouquinho esse ano todo, ano que vem vamos ver como vai estar a situação porque a gente quer um programa como sempre foi, sem máscara para vocês verem a transformação”, justificou a apresentadora, em agosto. “O Esquadrão vai voltar, vocês podem ter certeza disso, estamos trabalhando nisso, é só ter paciência como tudo”, prometeu Isabella.

O comunicado do SBT vai no mesmo sentido do discurso da consultora de moda. O . apurou que não houve demissões na equipe do Esquadrão da Moda. Os profissionais foram deslocados para produções como o Bake Off Brasil e o The Noite.

Leia o anúncio da emissora de Silvio Santos abaixo:

“A assessoria de comunicação informa que o programa Esquadrão da Moda deixará de ser um programa contínuo na grade de programação e passará a ser exibido por temporada a partir de 2021. Visando um melhor aproveitamento do conteúdo, a nova temporada do programa deverá voltar ano que vem, após a chegada da vacina contra Covid-19.”