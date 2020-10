Após criticar Anitta, Biel admite que copiou estratégia de sucesso da funkeira · .

Depois de falar que uma das músicas de Anitta é uma bosta e criticar a funkeira algumas vezes dentro de A Fazenda 12, Biel admitiu que ao voltar para o Brasil copiou uma estratégia dela que fez sucesso em 2017: o projeto Xeque-Mate. “Me inspirei na Anitta. Uma música por mês, dez músicas em dez meses”, contou ele.

No projeto Xeque-Mate, Anitta lançou quatro músicas com clipe em um período de quatro meses, sendo duas em inglês, uma em espanhol e uma em português, que fizeram sucesso internacional. “Tenho mais de dez [músicas] em português, tenho um álbum em espanhol, um em inglês”, afirmou Biel.

“Cheguei no Brasil disposto a dar a cara a tapa, ciente de tudo que eu teria que enfrentar. Lancei três músicas, só três musiquinhas, uma em cada mês. Na terceira, já recebi o convite para A Fazenda. Então vi como uma possibilidade”, disse o cantor, em conversa com Juliano Ceglia e Lucas Strabko, o Cartolouco.

“Você já gravou as dez?”, quis saber o jornalista esportivo. “Sim, já estão prontas. Tem feat com o [MC] Pedrinho para sair, já lancei com o Negão [da BL], tem com a Anna Catarina, Lelê JP… muita música!”, respondeu Biel. No entanto, o cantor já retornou ao Brasil há dez meses e apenas cinco das dez músicas com clipe foram lançadas até o momento.

No começo do ano, Biel afirmou ao seu ex-empresário, Eduardo Ferreira, que a culpa de seu cancelamento em 2016 foi de Anitta, pois eram da mesma gravadora. Segundo ele, a Warner precisava abrir mão de um –que era ele– para poder focar o investimento na carreira do outro.

O funkeiro ainda disse que toda a entrevista na qual a jornalista foi assediada por ele não passou de uma armação da empresa. Já dentro do confinamento rural, Biel chegou a afirmar que Anitta altera composições de letras para poder lucrar com os direitos autorais.

