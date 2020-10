Após dar fora em Eliza, Jonatas prepara surpresa na despedida · .

Prestes a ir para Paris, Eliza (Marina Ruy Barbosa) ainda terá uma surpresa de Jonatas (Felipe Simas) em Totalmente Demais. A modelo fará uma festa de despedida que reunirá todos seus amigos e familiares. Mesmo feliz com a presença e carinho de todos, a ruiva só ficará completamente realizada quando o ex-namorado chegar de surpresa na comemoração na novela das sete da Globo.

Após terminar seu namoro com Eliza por conta da viagem à capital francesa, Jonatas não resistirá e decidirá surpreender a ex com sua presença na festa.

A modelo estará aproveitando os últimos momentos no Brasil quando Arthur (Fabio Assunção) a abordar. “E aí, Eliza, curtindo o sucesso da festa? Viu só como você é querida?”, destacará o empresário. “É, quase todo mundo que eu chamei veio”, dirá ela com um pouco de desânimo.

Neste momento, Jonatas chegará. “Risca o quase, chegou quem tava faltando”, falará o rapaz, fazendo a modelo sorrir, para o desagrado do playboy.

“Tenha santa paciência! Vem cá, isso aqui é um evento fechado. Quem te convidou, ô, ex?”, perguntará Arthur. Eliza esfregará na cara do empresário que foi ela quem convidou Jonatas. “E eu adorei que você veio”, confessará ela.

Arthur não gostará da empolgação da personagem de Marina Ruy Barbosa com a chegada do ex. “Pera aí, você convidou o carrapato e não me convidou?”, questionará recalcado.

“Cê tá aqui de penetra então, é isso mesmo? Eliza, se você quiser, eu posso chamar o segurança pra colocar ele pra fora”, brincará Jonatas. “Ótima ideia, porque você não vai lá conversar com ele? O nome dele é Raimundo, vai lá e fica conversando. Não é uma solução, mas já é uma ideia”, retrucará o pai de Jojô (Giovanna Rispoli).

Eliza se mostrará insatisfeita com o debate entre os dois e dará um basta. “Chega, chega, tá? Cês vão começar a discutir, cês podem ir pro meio da rua”, ordenará a dona da festa, antes de sair para curtir a noite com os amigos, deixando os dois se provocarem sozinhos.

O último capítulo de Totalmente Demais está marcado para o dia 9. Exibida entre 2015 e 2016, a trama protagonizada por Marina Ruy Barbosa será substituída pela reprise de Haja Coração (2016).

A Globo optou por reexibir as histórias desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia do coronavírus. O . traz diariamente o resumo do capítulo do folhetim, além de spoilers do que vai rolar na trama das sete.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Totalmente Demais e outras novelas.