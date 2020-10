Após derrota do Vasco, membros de organizadas se confrontam no Galeão

O último jogo de Ramon Menezes à frente do Vasco marcou mais uma derrota, desempenho novamente ruim e um protesto no Aeroporto Internacional do Galeão que terminou em pancadaria entre torcidas organizadas. A informação foi publicada primeiramente pelo Uol.

O confronto foi na madrugada desta quinta-feira. Não houve contato com a delegação cruz-maltina. Por um vídeo, é possível perceber que pelo menos parte da briga se deu perto de uma viatura da polícia. Também é possível ouvir um barulho semelhante ao de um tiro.

Com o Vasco ladeira abaixo no Campeonato Brasileiro, Ramon Menezes foi demitido. O próximo desafio é neste sábado, contra o Flamengo.