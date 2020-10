Após derrota, Fernando Miguel diz: ‘Precisamos encontrar o equilíbrio, voltarmos a ser competitivos’

Nesta quarta, o Vasco voltou a jogar mal e perdeu para o Bahia por 3 a 0, em Pituaçu. Em entrevista na saída de campo, o goleiro Fernando Miguel, que completou 100 partidas com a camisa do Gigante da Colina, alertou que a equipe precisa reencontrar o equilíbrio e voltar a ser competitiva no Brasileirão.

– Acho que foram duas saídas fora de São Januário que a gente não conseguiu jogar, não foi competitivo. E as equipes acabaram tendo uma qualidade maior sobre o nosso time, conseguiram impor um ritmo muito maior e conseguiram placares que machucam muito a gente – disse

– Isso é frustrante. A gente precisa voltar, se reequilibrar e seguir em frente. Nós precisamos reencontrar esse equilíbrio, voltar a se competitivo para que a gente volte a crescer dentro do campeonato e dos jogos que a gente tem pela frente – completou

Na próxima rodada, o Vasco volta campo no clássico contra o Flamengo, sábado, às 17h, em São Januário. Com a proximidade do confronto após duas goleadas, o arqueiro afirmou que o time necessita dar uma resposta rápida à torcida e reencontrar o caminho das vitórias e do bom futebol.

– É mais um ingrediente que faz com que a gente precise aumentar ainda nossa capacidade de reação ainda mais rápida. Para que a gente possa dar resposta. É um clássico importante, um jogo difícil, mas acho que temos que olhar para nós mesmos, encontrar soluções dentro daquilo que a gente pode fazer, para voltar a competição. A gente já mostrou que tem capacidade de fazer melhor do que tem feito – finalizou.