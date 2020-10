Após derrota, Leila Pereira fala sobre momento do Palmeiras: “Nunca perder o entusiasmo”

Dois dias depois da derrota para o São Paulo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, a conselheira e patrocinadora Leila Pereira apareceu nas redes sociais para falar sobre o momento do Palmeiras. Em vídeo, a presidente da Crefisa/FAM, disse estar “sempre ao lado” do Verdão e falou para os torcedores não perderem o “entusiasmo” e a “energia”.

“Vamos tocar a bola para frente. Nunca perder o entusiasmo, nunca perder a energia. Eu, como vocês sabem, sempre faço o máximo que posso e sempre estou ao lado do Palmeiras. Parece repetitivo, mas eu vou repetir isso 500 vezes: estarei sempre, sempre ao lado do Palmeiras, ao lado do torcedor, entendendo claramente a dor, a agonia, e, não tenho dúvida, lutando sempre para fazer o melhor para o nosso Palmeiras. Eu sou sempre muito otimista, mas com os pés no chão. Sempre atenta para melhorar. Contem comigo”, declarou.

Após uma série de 20 partidas seguidas de invencibilidade, o Palmeiras acabou derrotado por Botafogo e São Paulo. Os resultados aumentaram a cobrança sobre Vanderlei Luxemburgo, que já pediu publicamente a contratação de reforços e passou a considerar a possibilidade de retomar o “jogo feio” para conseguir resultados.

Agora, o Verdão tenta voltar ao caminho das vitórias na próxima quarta-feira (14), às 18h (de Brasília), quando encara o Coritiba, novamente no Allianz Parque, pela 16ª rodada do Brasileirão.

O revés no Choque-Rei fez o clube alviverde sair da zona de classificação para a edição de 2021 da Copa Libertadores. Com 22 pontos conquistados, o time do pressionado Vanderlei Luxemburgo ocupa a sétima colocação na tabela.