Após desvendar mistério de Domênico, Lurdes é sequestrada · .

Junto com a alegria de descobrir onde está seu filho perdido, Lurdes (Regina Casé) viverá momentos de terror nos capítulos restantes de Amor de Mãe. Thelma (Adriana Esteves) sequestrará a ex-amiga após a revelação de que Danilo (Chay Suede) é Domênico. A dona do restaurante mostrará que está disposta a tudo para que ele não saiba a verdade.

Depois de ser desmascarada, Thelma passou com o carro por cima da mãe biológica de Camila (Jéssica Ellen), Rita (Mariana Nunes), na cena que encerrou a primeira parte da novela antes da paralisação por causa da pandemia do novo coronavírus. A próxima vítima dela será sua confidente, Jane (Isabel Teixeira).

Ainda assim, Lurdes seguirá com sua investigação e ficará cada vez mais próxima de saber que a sua melhor amiga no Rio de Janeiro recorreu ao tráfico de crianças e comprou seu filho há mais de 20 anos.

A personagem de Regina Casé passará a correr perigo quando souber que Danilo é seu filho. Para esquentar a reta final da novela, que terá apenas mais 23 capítulos para apresentar todos os desfechos, a autora Manuela Dias apelará para um clichê folhetinesco e promoverá o sequestro da protagonista.

De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do jornal Extra, a dona do restaurante português vai dopar a babá e deixá-la presa em um cativeiro. A ideia de Thelma é obrigar Lurdes a manter seu segredo, com o argumento de que a verdade faria Danilo/Domênico sofrer ainda mais. Os capítulos finais da novela irão ao ar só em 2021.