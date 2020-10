Após dois meses e meio, dupla do Corinthians pode voltar a ser titular

O Corinthians terá dois desfalques importantes para enfrentar o Flamengo, neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena: Bruno Méndez, suspenso, e Jô, com lesão na panturrilha esquerda. Com isso, a dupla de favoritos a substituir essas baixas deve ter uma oportunidade como titular após dois meses e meio. São os casos do zagueiro Marllon e do centroavante Mauro Boselli.

Expulso diante do Athletico-PR, na última quarta-feira, o defensor uruguaio não estará à disposição do técnico Vagner Mancini para o difícil duelo com time carioca. Sem ele, só há mais um jogador de ofício para a posição no elenco: Marllon, que teve seu retorno imediato solicitado junto ao Cruzeiro, clube para o qual estava emprestado até a última semana. Será ele o titular do Timão.

E a titularidade era um status que o zagueiro não conhecia há algum tempo, já que a última vez que iniciou uma partida oficial foi no dia 29 de julho, quando ainda defendia a Raposa. O duelo foi pelo Campeonato Mineiro, enfrentando a Caldense, que foi derrotada por 1 a 0. Marllon atuou por 90 minutos e só voltou a entrar em campo em 16 de agosto, ao entrar no segundo tempo do confronto com o Figueirense, seu último compromisso com o time mineiro.

Após ter ficado no banco de reservas já contra o Ceará, no Castelão, Marllon precisou entrar na partida seguinte, diante do Furacão, por conta da expulsão de Bruno Méndez, aos 30 minutos do segundo tempo. O zagueiro substituiu Mateus Vital, que foi o escolhido para sair pelo técnico Vagner Mancini. A entrada deu resultado, a equipe não foi vazada e ainda venceu por 1 a 0.

No caso de Jô, a situação tem a ver com uma lesão, já que no mesmo jogo diante do Athletico-PR, o centroavante sentiu dores na panturrilha esquerda e precisou ser substituído por Mauro Boselli aos 16 minutos do segundo tempo. Tanto na última quinta, quanto na última sexta-feira, o camisa 77 não treinou e ficou tratando sua contratura. Ele não deve ter condições de atuar no domingo.

Sem Jô, a tendência é que Vagner Mancini opte pelo reserva natural da posição para ocupar essa lacuna, que é justamente Boselli. O argentino, além de ter a forte concorrência de seu companheiro que é ídolo da Fiel, passou por período de lesões que o afastaram dos gramados por um período significativo. Primeiro com uma pancada na face, que exigiu cirurgia e longo tempo de recuperação, depois com entorse no tornozelo direito, que o tirou de jogos recentemente.

Com esses obstáculos, o último duelo de Boselli como titular do Corinthians foi em 26 de julho, ainda pela fase de grupos do Paulistão, na vitória por 2 a 0 sobre o Oeste. Foi naquele dia que ele sofreu a complicada lesão no rosto e desde então não voltou mais a ser escalado entre os 11 iniciais. Lá se vão dois meses e meio, sete partidas saindo do banco de reservas e nenhum gol feito.

Ainda assim, Boselli é o artilheiro do Corinthians no ano em jogos oficiais com seis gols, mesmo sem marcar desde 26 de fevereiro, no empate em 1 a 1 com o Santo André, pelo Paulistão. É com ele e com Marllon que o Corinthians vai ter bater um dos líderes do campeonato e tentar sua primeira série de vitórias na competição. Atualmente, a equipe está na 14ª posição, com 18 pontos.