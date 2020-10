Após empate com o Oeste, elenco do Cruzeiro se reapresenta em Atibaia

Depois de um amargo empate com o Oeste no último domingo, que resultou na queda do time a vice-lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro retomou as suas atividades em Atibaia, no interior de São Paulo, nesta segunda-feira.

Os titulares no final de semana fizeram um trabalho regenerativo no hotel, enquanto o restante do grupo realizou uma atividade técnica e física no campo com o auxiliar Célio Lúcio e com o preparador Rodrigo Saar. A Raposa ainda não encontrou um substituto para o técnico Ney Franco, demitido horas após o empate com o clube paulista.



(Foto: Divulgação/Bruno Haddad)

“Esse momento de todos estarmos confinados aqui, juntos, pensando em vencer e corrigir os erros, é muito importante, assim como fazer esse sacrifício de ficar longe de casa, longe da família. Isso é importante para que a gente volte a vencer, a fazer bons jogos. Vamos aproveitar ao máximo esse dias que estaremos aqui para crescer como grupo e como time”, destacou Jadson.

O próximo desafio do Cruzeiro é nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Juventude, pela 16ª rodada da Série B. Os mineiros estão em 19º, com 12 pontos ganhos.