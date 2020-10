Após empate do Corinthians, Andreoli faz comparação entre atual elenco e equipe rebaixada em 2007

O apresentador do ‘Globo Esporte-SP’ Felipe Andreoli, usou o Twitter na noite de sábado para criticar o futebol jogado pelo Corinthians, após o Timão empatar em 0 a 0 com o Red Bull Bragantino. O jornalista aproveitou e fez uma comparação com o time rebaixado de 2007.

– O elenco do Corinthians em 2007 era muito pior que este de 2020. Muito. Mas a bola que o Corinthians tá jogando é assustadora. Tem que ficar preocupado – afirmou.

O confronto entre Red Bull Bragantino e Corinthians não agradou a ninguém. Na noite deste sábado, as equipes se enfrentaram pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro e empataram em 0 a 0, em uma partida com poucas emoções. O resultado deixa a equipe do interior na zona do rebaixamento, enquanto o Timão segue flertando com o Z4.

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira. Em casa, na Neo Química Arena, o Timão encara o Santos pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Bragantino entra em campo um dia depois, na quinta, para enfrentar o Internacional também pelo Brasileirão. O duelo com o clube gaúcho também será disputado no estádio Nabi Abi Chedid.