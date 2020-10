Após empate do Flamengo, Diego Ribas lamenta: ‘Faltou concluir as chances em gol’

O Flamengo empatou com o Red Bull Bragantino por 1 a 1, nesta quinta-feira, e desperdiçou a oportunidade de assumir a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Titular e capitão rubro-negro na partida, o meia Diego Ribas concedeu entrevista ainda no gramado do Maracanã e comentou sobre o que faltou para o clube sair com a vitória diante do adversário, que briga na zona do rebaixamento.

– Acredito que faltou realmente concluir todas as chances em gol. A equipe vem numa sequência muito boa, superando todas as dificuldades e imprevistos que vêm surgindo.

Esta foi a terceira partida consecutiva que o Flamengo saiu atrás do placar. Nas duas rodadas anteriores, contra Vasco e Goiás, o clube se recuperou e conseguiu a virada no segundo tempo. Diego destacou o poder de reação da equipe, mas lamentou que as oportunidades criadas não se transformaram em gol.

– Hoje fomos com tudo, tomamos o gol no começo do segundo tempo, mas reagimos. Agora, é claro, tem que colocar a bola na rede, no contrário, não muda o placar. Empenho foi bom, mas não alcançamos o objetivo de chegar à primeira colocação. Devemos seguir – completou o meia.

Ainda em busca da liderança, o Flamengo volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Corinthians, fora de casa. O clube ocupa a 3ª posição na tabela do Brasileirão, com 31 pontos, a mesma pontuação do vice-líder Internacional e do líder Atlético-MG, que tem um jogo a menos.