Após engordar na quarentena, repórter do The Voice faz ‘milagre’ para voltar magra · .

A insatisfação com os 65 ou 66 quilos que tinha na última temporada do The Voice Brasil fez Jeniffer Nascimento procurar uma endocrinologista para perder peso antes de estrear o musical Donna Summer em março. Porém, a correria na vida da artista de 27 anos acabou logo após ela perder 8,5 quilos em 40 dias. “Vieram o isolamento social e novos quilos a mais”, diz.

A repórter do reality, porém, não desanimou e correu atrás do “seu milagre” para voltar mais magra à nova edição do programa como ela tanto queria. O The Voice Brasil estreia sua nova temporada no próximo dia 15.

Além dos desafios de manter distância dos participantes e cumprir um rigoroso protocolo de segurança durante as gravações, a repórter encarou uma dieta cetogênica nos últimos dias para perder os cerca de quatro quilos que engordou durante o isolamento social.

“Eu fiz o método PronoKal valendo mesmo em janeiro. Eu queria emagrecer, mas não sabia quanto. Fui numa endocrinologista que fosse autorizada pelo PronoKal. Pelos cálculos que fizemos, eu tinha de perder 8,5 quilos. Eu perdi 8,5 quilos em 40 dias. Eu estava com 63,5 quilos e passei para 55 quilos na estreia do Donna Summer”, lembra a artista, toda feliz.

A dieta PronoKal é proteinada, com redução da ingestão de gorduras e açúcares. No entanto, ao contrário de outros regimes, o paciente tem de seguir a quantidade de proteínas estabelecida para o funcionamento do seu organismo para que obtenha perda de peso à custa da massa gorda.

Trancada em casa com marido gourmet

A paulistana se sentiu muito bem com o método, mas ficar trancada em casa para quem vivia correndo contra o tempo não foi fácil. “Durante a pandemia, principalmente no inverno, foi muito desafiador fazer dieta. Passei a quarentena em casa com meu marido, que cozinha extremamente bem. E, nesse isolamento, ele ficou ainda melhor. Se teve uma coisa que eu não passei foi fome. Comi muito bem”, resume Jeniffer, aos risos.

Jeniffer se casou com o ator Jean Amorim no ano passado (Reprodução/Instagram)

Ela afirma que retomou a dieta justamente porque queria voltar bem ao The Voice. “Mesmo eu tendo engordado, três, quatro quilinhos, ainda assim eu emagreci bastante da temporada passada para cá. Eu estava com 65, 66 quilos. O ano passado foi um ano de muitas realizações, mas trouxe muito estresse”, lembra.

Ela estava gravando uma novela, preparando um show, mudando de casa e organizando um casamento. “Eu estava muito ansiosa”, conta.

Ao voltar agora às gravações nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, ela está amando porque todo mundo fala como emagreceu e elogia seu “shape”. “Falam que vou sumir se eu emagrecer mais, mas eu sei o que estou fazendo. Eu me senti muito bem quando cheguei ao meu peso ideal. Agora, busco o equilíbrio na alimentação.”

Os alimentos do regime escolhido pela artista já vêm prontos em envelopes. Em geral, é só inserir a quantidade de água indicada e preparar em uma coqueteleira, assim como acontece com shakes, mas o cardápio do método PronoKal tem crepes, bolos e omeletes. Além disso, o paciente tem de controlar a quantidade de todos os alimentos, até mesmo verduras e legumes.

Primeira semana é a mais difícil

“Eu senti diferença nas medidas rapidamente. O que mais me chamou a atenção foi meu rosto. Meu rosto afinou muito. Tenho muita bochecha, quando engordo tenho papinho. E eu estava fazendo a Donna Summer, e ela tinha um rosto bem fino, a dieta trouxe ainda um resultado de caracterização.”

Para a atriz que estava no ar na reprise de Êta Mundo Bom!, o mais difícil é a primeira semana da dieta. “A gente sente uma fraqueza, dá dor de cabeça e seu estômago fica estranho. Mas o mais prazeroso é ver o resultado dessa primeira semana. Nos primeiros dez dias você perde peso muito rápido, eu perdi quatro quilos.”

Achar o equilíbrio na alimentação é o desafio atual de Jeniffer, que gosta de comer bem e tem dificuldades de tirar o carboidrato do menu. “Mas uma coisa da dieta que já faz uma diferença é beber muita água. Eu quase não bebia água, mas hoje eu bebo de dois a dois litros e meio de água. Essa coisa de se hidratar bem, eu percebo que já faz uma megadiferença para manter o peso.”

Jeniffer também ficou sem poder se exercitar porque a academia de seu prédio fechou. “Agora, já pode treinar um apartamento por vez. Nós [ela e o marido] já estamos malhando. Comemos juntos e estamos treinando juntos.” Jeniffer se casou no ano passado com o ator Jean Amorin, com quem namorava há seis anos.

O . procurou uma endocrinologista para esclarecer as dificuldades e benefícios relatados pela atriz. Lara Matos Rebouças, especialista de São Paulo, afirma que o paciente deve ter em mente que precisará ter foco e disciplina, porque o método não permite “furos” no início.

“Além disso, tem um custo elevado. Mas, para o paciente que se dedica, é extremamente recompensador porque a perda de peso e, consequentemente a melhora na saúde, de uma forma geral, é rápida e eficaz”, diz Lara.

A endocrinologista também esclarece que vários pacientes que ela atende em seu consultório também acabaram ganhando peso na quarentena como Jeniffer. “Nesses casos, acredito que o PronoKal possa ser uma ótima opção de tratamento, pois o paciente acaba conseguindo perder todo o peso que ganhou independentemente de ser a primeira vez no PronoKal ou um retorno ao método. Os resultados são igualmente excelentes.”