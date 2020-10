Após estrear com goleada, seleção brasileira inicia preparação para enfrentar o Peru nas eliminatórias

Depois de golear a Bolívia na primeira rodada das eliminatórias sul-americanas, a seleção brasileira se reapresentou neste sábado para iniciar a sua preparação para o próximo compromisso, que será contra o Peru, em Lima, na terça-feira.

No treino desta tarde, os titulares na última sexta-feira ficaram apenas na parte interna do CT Dr. Joaquim Grava realizando um trabalho regenerativo parar recuperar a parte física.

Alguns até foram a campo, mas apenas para correr em volta do gramado.

Já o restante do elenco, incluindo os atletas que entraram no decorrer da estreia, participaram de um treino técnico e tático.

Roberto Firmino durante treino do Brasil para jogo contra a Bolívia Lucas Figueiredo/CBF

Os jogadores foram divididos em dois times de cinco, que se enfrentaram em campo reduzido.

A delegação brasileira permanece concentrada no Centro de Treinamentos do Corinthians até segunda-feira, quando embarca para Lima, no Peru, onde enfrentará a seleção local na terça-feira, às 21h (de Brasília), pela 2ª rodada das eliminatórias.