Após estreia elogiada em novo clube, Luis Henrique, ex-Botafogo, projeta temporada positiva na Dinamarca

Depois da estreia com a camisa do Vejle, da Dinamarca, no último final de semana, o atacante Luís Henrique vive a expectativa por uma sequência de jogos no novo clube. Recém-chegado ao país depois de boa temporada na Finlândia, o brasileiro foi utilizado pela comissão técnica na primeira oportunidade e espera se adaptar e ganhar espaço rapidamente.

– Estou muito feliz por já poder ajudar a equipe dentro de campo. Me preparo muito para que esse tipo de adaptação ocorra de maneira natural. A estreia foi boa mesmo com o empate, enfrentamos um dos times mais fortes do país e pude colaborar para a equipe buscar o resultado. Temos que vencer para subir na tabela – disse Luís Henrique, que entrou em campo aos 24 minutos do segundo tempo e ajudou a equipe a buscar o empate em 2 a 2, depois do adversário abrir 2 a 0.

Revelado pelo Botafogo e com passagens por Athlético-PR, Grêmio e Oeste, no Brasil, e pelo futebol português, o atacante chegou ao Vejle depois de uma temporada de destaque no HIFK, da Finlândia, onde marcou 13 gols e deu seis assistências em 30 partidas.

– Foi um período muito positivo pra mim. Pude ter uma sequencia com boas atuações e os frutos disso vou colher agora. O futebol dinamarquês é mais competitivo, mais forte, sempre com representantes na Champions e na Liga Eropa . Tenho certeza que vai ser uma boa experiência também e poderei me desenvolver mais – disse o atacante que completou 22 anos em 2020.

O Vejle, time de Luís Henrique, enfrenta o Odense fora de casa, às 9h. As duas equipes tem uma vitória, um empate e uma derrota, após três rodadas da Superliga da Dinamarca.