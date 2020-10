Após hepta da Liga com o Johor, Maurício destaca ótima fase

Principal nomes do Johor, da Malásia, nas últimas duas épocas, o zagueiro Maurício, ex-Sporting e Palmeiras, destacou a ótima fase que vive com a camisa do clube após conquistar o Heptacampeonato da Liga. Feliz com o troféu e com esse crescimento, o jogador revelou estar vivendo um dos grandes momentos da sua carreira.

– Conquistar o heptacampeonato com o clube foi muito importante. Foi uma vitória de todos que trabalharam muito durante a temporada e que mereceram a conquista. Fomos perfeitos do início ao fim. Estou vivendo um grande momento dentro e fora de campo e isso tem me dado muita confiança – afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, seu objetivo é continuar fazendo história no clube.

– Vou trabalhar para continuar conquistando títulos e fazendo a minha história no clube. Estou muito motivado para que isso seja possível.