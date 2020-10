Após improviso contra o Botafogo, Luxa espera ter Lucas Esteves em clássico

Com desfalques na lateral esquerda, Vanderlei Luxemburgo precisou improvisar no Estádio Nilton Santos e caiu diante do Botafogo na noite de quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Contra o São Paulo, ainda sem o convocado Matias Viña, o treinador palmeirense espera contar com o jovem Lucas Esteves, especialista na posição.

Esteves e Luiz Adriano, ainda em processo de transição física, não foram nem sequer relacionados por Luxa para o confronto com o Botafogo. Após a derrota no Rio de Janeiro, a primeira do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, o técnico foi questionado sobre a possibilidade de contar com a dupla diante do São Paulo.

“Devem estar liberados. O Esteves, provavelmente volta. O Luiz Adriano, vamos ver como vai estar. Vamos começar a pensar no clássico. Em casa, com a volta desses jogadores e o elenco mais completo, perdendo só os que estão em seleção”, projetou Luxa.

Sem Lucas Esteves, o treinador decidiu escalar Mayke como titular na esquerda contra o Botafogo, mas o destro teve claras dificuldades na posição. Durante o segundo tempo, o técnico trocou o lateral pelo meia canhoto Gustavo Scarpa, que foi uma boa opção de ataque pela ala e cruzou para o gol marcado por Willian.

Assim como Matias Viña, o goleiro Weverton, o zagueiro Gustavo Gomez e o meio-campista Gabriel Menino foram chamados para defender as respectivas Seleções nas Eliminatórias. Todos seguirão como desfalques diante do São Paulo e, possivelmente, também contra o Coritiba.

O clássico entre Palmeiras e São Paulo está marcado para as 19 horas (de Brasília) deste sábado, no Allianz Parque, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Superado após 20 jogos consecutivos sem derrota, o time alviverde permanece com 22 pontos e cai para a quinta colocação.