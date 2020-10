Após jogar pelo Brasil, dupla do Flamengo retorna ao Rio e será avaliada

Presentes na vitória da Seleção Brasileira sobre o Peru, na noite de terça-feira em Lima, Everton Ribeiro e Rodrigo Caio desembarcaram na manhã desta quarta no Rio de Janeiro. A dupla terá o resto do dia de folga e se reapresenta ao Flamengo na manhã de quinta, quando passarão por avaliações e terão as presenças confirmadas – ou não – para o jogo contra o Red Bull Bragantino, de noite, no Maracanã. O confronto é pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os atletas do Flamengo retornaram ao Brasil em voo fretado, que também trouxe o técnico Tite. Titular, Rodrigo Caio atuou por 78 minutos na terça. Everton Ribeiro, que entrou na etapa final, esteve em campo por 21 minutos.

Outro “selecionável” que pode reforçar o Flamengo contra o Bragantino é o lateral-direito Maurício Isla, que atuou 90 minutos no empate da seleção chilena com a Colômbia, em Santiago, também na noite desta terça-feira.

Já Giorgian De Arrascaeta, convocado pelo Uruguai para as duas primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas, retorna ao Rio de Janeiro só na quinta, e lesionado: o meio-campista sofreu uma lesão na coxa esquerda.

Após a vitória por 4 a 2, que manteve o Brasil com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias, o zagueiro Rodrigo Caio projetou o retorno ao time do Flamengo.

– Voltando para o Flamengo, sabemos que o Brasileiro é muito difícil, já temos um jogo na quinta-feira, espero estar à disposição para a gente seguir nessa caminhada. O time vem crescendo, vem evoluindo, espero que a gente possa alcançar o nível do ano passado, que é o nosso objetivo – comentou à CBF TV.