Após jogo com Uruguai, Suárez desabafa sobre saída do Barça

Após a vitória do Uruguai contra o Chile por 2 a 1 pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, o atacante Luis Suárez, autor do primeiro gol da partida, desabafou em relação a sua conturbada saída do Barcelona. O camisa nove não gostou da forma como foi tratado após vestir a camisa blaugrana por seis temporadas.

– Somos grandes, estava há seis anos no Barcelona e havia outras maneiras de falar comigo, dizendo que o clube havia pensado em uma mudança de ares, mas não foi assim e Messi ficou chateado também. Ele sabe o que sofremos e o mal que passamos nesse momento A sensação de que estão te jogando é o que mais dói.

O atacante também agradeceu ao Atlético de Madrid pela contratação em um período pessoal complicado e afirmou que está feliz com a camisa colchonera. O centroavante afirmou estar recebendo muito apoio dos familiares. Em sua estreia, Suárez marcou dois gols contra o Granada e procura conquistar grandes objetivos pela equipe de Simeone.