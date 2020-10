Após lesão grave pelo Guarani, Alan realiza tratamento na Academia de Futebol

Emprestado pelo Palmeiras ao Guarani, Alan sofreu uma grave lesão no começo de outubro, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, através de seu perfil no Instagram, o jovem meia publicou foto em tratamento nas dependências da Academia de Futebol.

Vinculado ao Palmeiras até 2023, Alan foi emprestado ao Guarani até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. No último dia 3 de outubro, pela 13ª rodada, o meia sofreu fratura na perna esquerda em lance com Léo Passos, coincidentemente também formado no time palestrino.



Meia Alan em tratamento na Academia de Futebol (Foto: Reprodução)

Após a lesão, sofrida no Estádio Independência, Alan passou por cirurgia ainda em Belo Horizonte. Formado nas categorias de base do Palmeiras e ainda vinculado ao clube, o meia de apenas 20 anos de idade realizará o processo de recuperação na Academia de Futebol.

Promovido ao time principal do Palmeiras nesta temporada, Alan participou apenas das duas partidas disputadas pelo time alviverde na Copa Flórida. Questionado sobre o meia, Luxa explicou não ter visto nos treinos o suficiente para escalá-lo em jogos oficiais.

No Palmeiras, o jovem de 1,65m de altura enfrentava concorrência de Gustavo Scarpa, Lucas Lima, Raphael Veiga e Zé Rafael na meia. Alan colecionou títulos na base e, pela Seleção Brasileira, vestiu a camisa 10, com participação na campanha rumo ao bronze na edição de 2017 da Copa do Mundo Sub-17.