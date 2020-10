Após levar goleada de 7×2, Firmino é criticado, e Lovren sai em defesa do brasileiro

Atual campeão inglês, o Liverpool sofreu uma goleada histórica para o Aston Villa por 7 a 2 no último domingo pela Premier League, e torcedores foram às redes sociais criticar diretamente alguns jogadores pelo resultado.

Os principais alvos foram o goleiro Adrián, o zagueiro Joe Gomez e o atacante Roberto Firmino. Ex-zagueiro dos Reds, Dejan Lovren defendeu os recentes companheiros.

“Nunca culpe um ou dois jogadores por uma derrota. São 11 jogadores em campo que trabalham como uma equipe, às vezes têm dias bons ou ruins, amanhã é um novo dia. Adiante!”, escreveu o croata.

Os torcedores, então, começaram a responder o hoje jogador do Zenit, que não deixou barato. “E você é um exemplo concreto de como não ser um torcedor de um grande clube”, disse a um deles.

Um torcedor reclamou que Firmino não marca um gol há 18 jogos, “descansou no meio da semana e não aproveitou suas chances, e você diz que é um esporte de time? Desempenhos individuais se traduzem em desempenho do time. (Desempenhos de) Gomez, Adrián e Firmino custaram ao time”.

