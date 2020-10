Após linchamento, perfil de Cartolouco reclama da prova do fazendeiro · .

A equipe de Lucas Strabko, o Cartolouco, não gostou nada da dinâmica da prova do fazendeiro realizada na noite de quarta (7). O jornalista foi linchado pelos outros peões, que o elegeram em quase todas as perguntas negativas feitas por Marcos Mion. Ele foi apontado como a pessoa mais fake e a maior decepção de A Fazenda 12.

“É uma prova exclusivamente pra linchar o Cartolouco”, reclamaram os administradores do perfil oficial do ex-Globo no Twitter. “Essa prova é muito triste. Humilhação do início ao fim, de todos os envolvidos. Não tinha a menor necessidade de algo assim”, continuou a equipe.

Das 21 perguntas negativas sobre Cartolouco, Biel e Luiza Ambiel, o repórter foi eleito em 12, sendo três delas por unanimidade: o mais fácil de ser manipulado, o que não é leal e quem não está entendendo nada.

Em algumas questões, ele mesmo colocava sua própria foto na resposta, mas se surpreendeu ao ser eleito por todos como o mais manipulável. “Sou bobo mesmo, ein?”, brincou. Outras perguntas maldosas como quem deveria ser cancelado, quem é o menos confiável e quem foi a maior decepção também tiveram ele como a maioria das respostas.

Veja como ficaram as impressões dos peões sobre Cartolouco:

Não guarda segredo: 8 votos

Deveria ser cancelado: 8 votos + Luiza

Mais fácil de ser manipulado: 13 votos + Biel, Cartolouco e Luiza

Não é leal: 13 votos + Biel, Cartolouco e Luiza

Não está entendendo nada: 13 votos + Cartolouco

Mais sem noção: 12 votos + Biel, Cartolouco e Luiza

Mais fake: 8 votos + Biel

Deveria ser eliminado da prova e ir direto para a votação: 10 votos + Luiza

Menos confiável: 10 votos + Cartolouco

Não deve chegar na final: 9 votos + Biel

Está fazendo hora extra: 7 votos + Luiza

Maior decepção: 10 votos + Cartolouco

“Uma prova desumana que preferiu colocar fogo no feno e se esqueceu do que tem de mais importante nesse jogo: as pessoas. Foi triste, baixo e de cortar o coração. Tem que rir pra não mandar tomar no olho do cu”, escreveram os administradores do jornalista, impactados com o resultado da prova.

Confira:

É uma prova exclusivamente pra linchar o Cartolouco eu não tô acreditando 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Tem que rir pra não mandar tomar no olho do cu 😉😉😉

— Cartolouco 🎩 (@Cartolouco) October 8, 2020

Lembram aquela hora que eu twittei isso sem nem saber ainda a prova bizarra que vinha por aí? 😊😊😊😊 https://t.co/N45EOpxLRJ

— Cartolouco 🎩 (@Cartolouco) October 8, 2020

Sinceramente? Essa prova é muito triste. Não falando porque o meu participante tá ali não, é simplesmente cruel.

— Cartolouco 🎩 (@Cartolouco) October 8, 2020

Estamos na roça com Jojo e Biel. Sabemos o que isso significa e eu poderia dizer q vamos com tudo e levantar o astral de todos, mas depois de uma prova dessas eu nem sei o que falar para vcs. Ali tinham três seres humanos que a produção preferiu lacrar do que tratar como pessoas

— Cartolouco 🎩 (@Cartolouco) October 8, 2020

Vamos começar a puxar o primeiro mutirão agora, mas fica aqui o nosso completo repúdio pela dinâmica dessa prova. Humilhação do início ao fim, de todos os envolvidos. Não tinha a menor necessidade de algo assim. Uma grande vergonha @afazendarecord@marcosmion#ProvaDoFazendeiro

— Cartolouco 🎩 (@Cartolouco) October 8, 2020

