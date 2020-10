Após nova derrota, Vasco demite o técnico Ramon Menezes

Após a derrota para o Bahia por 3 a 0 em Salvador pela 14º rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco anunciou que Ramon Menezes não é mais técnico do clube para a sequência da temporada. Em nota, o Cruz-Maltino agradeceu o treinador pelos serviços prestados e disse que anunciará o seu substituto em breve.

– O Club de Regatas Vasco da Gama comunica que Ramon Menezes não é mais o treinador da equipe profissional. O Clube agradece os serviços prestados pelo profissional e, em breve, anunciará o seu substituto – disse assessoria do Vasco no site oficial do clube.

Vale lembrar que Ramon Menezes foi anunciado pelo Vasco em 30 de março para substituir o contestado Abel Braga. Em um pouco mais de seis meses de trabalho, o treinador teve 16 partidas disputadas (2 pelo Carioca, 2 pela Copa do Brasil e 12 pelo Brasileirão), com oito vitórias, três empates e cinco derrotas, com 56% de aproveitamento,

Com sua chegada, o Vasco teve um ótimo início de Campeonato Brasileiro e figurou nas primeiras colocações. No entanto, nos últimos jogos, a equipe perdeu o rumo e o ‘Ramonismo’ deu lugar a questionamentos sobre o trabalho do comandante. A equipe não vence há seis partidas, com apenas dois gols marcados. Além disso, o time foi eliminado para o Botafogo na quarta fase da Copa do Brasil.