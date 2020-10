Após período fora dos gramados, Cauê Silva comemora sequência de partidas em início com o Belenenses

Depois de quase dez meses sem entrar em campo, o volante Cauê Silva engatou uma sequência de três jogos disputados pelo Belenenses na disputa do Campeonato Português. Antes do início desta temporada, a última vez em que o jogador brasileiro tinha atuado foi em 16 de novembro de 2019, pelo Albirex Niigata, do Japão. Desde então, vinha treinando por conta própria até definir o seu futuro. Na primeira divisão portuguesa, o meia-campista disputou todos os jogos da equipe até o momento, sendo dois como titular.

– Estou ficando bem, estabilizando as partes musculares e evoluindo fisicamente. Mas ritmo de jogo é outra coisa. Tive uma contratura recentemente, mas voltei a tempo de estar disponível para o jogo e vou seguindo nessa evolução para voltar ao costume que eu tinha de sempre estar em campo. Na minha preparação, trabalhei com personal trainer e procurei alguns parceiros no funcional. Também equipei minha casa para treinar online e ter uma base mínima para voltar em um ritmo legal – disse Cauê Silva.

O Belenenses, de Cauê Silva, soma quatro pontos em três rodadas. O time do volante visitou e venceu o Vitória de Guimarães, perdeu para o Famalicão como mandante e empatou com o Nacional, fora de casa, no último domingo. Segundo o brasileiro, a sua equipe está no caminho certo para alcançar os objetivos na elite nacional.

– Apresentamos uma boa resposta dentro das ideias que o treinador vem colocando com muita ênfase na organização defensiva. Precisamos nos organizar lá atrás para chegar na frente, e é uma ideia que eu concordo, quando não sofremos estamos mais perto de ganhar o jogo – disse o volante.

O brasileiro também falou sobre a movimentação da equipe na janela de transferências e acredita no grupo para conseguir os objetivos da temporada.

– Alguns reforços chegaram agora, jogadores experientes em um elenco novo, mas estamos somando pontos e criando um estilo de jogo. Aos poucos vamos evoluindo e tendo entrosamento para fazer tudo ainda melhor. Estamos no caminho certo – concluiu.