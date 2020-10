Após queda de braço com diretores, Ana Maria Braga volta ao Mais Você · .

Após 116 edições como um quadro fixo no Encontro, o Mais Você volta à grade da Globo nesta segunda (5). O retorno de Ana Maria Braga e Louro José ao próprio programa acontece pouco mais de seis meses depois da suspensão da atração por conta da pandemia e de uma mudança definitiva da apresentadora de 71 anos para São Paulo, o que gerou uma queda de braço com diretores nos bastidores da emissora.

Ana Maria queria voltar para a capital paulista desde antes da quarentena pela Covid-19. O desejo ficou mais forte quando ela enfrentou seu quarto câncer. Segundo maior faturamento da emissora e querida pela audiência matinal, a principal especialista em receitas da TV brasileira pretendia estar mais próxima de sua família.

A emissora insistia em manter o programa no Rio de Janeiro, onde tem mais estrutura e, principalmente, todo o elenco da teledramaturgia e dos realities (como Big Brother Brasil e The Voice Brasil) à disposição. Em São Paulo, além do custo de movimentação de dezenas de profissionais, o espaço é apertado para uma produção e cenografia do tamanho do Mais Você.

No entanto, a Globo não quis negar o pedido de uma de suas principais estrelas, apenas ganhou o máximo de tempo até anunciar a decisão final e preparar o que era necessário para o retorno dela a São Paulo, de onde o Mais Você foi apresentado entre 1999 e 2008.

Na última sexta-feira (2), Louro José já apareceu ao lado de Ana Maria Braga naquele que será o cenário provisório do Mais Você nos próximos meses: a própria mansão da apresentadora. A estrutura com o novo estúdio deve ser inaugurada apenas em 2021, quando for mais seguro para a comunicadora, que pertence ao grupo de risco da Covid-19, sair de casa.

“Vamos manter essa nossa manhã de informação, divertida, como a gente tem feito nesses últimos anos. Eu continuo aqui de casa, em São Paulo, até que o nosso espaço nos Estúdios Globo de São Paulo, na Berrini, fique pronto”, disse Ana Maria Braga ao se despedir de Fátima Bernardes no Encontro.

O novo Mais Você terá novidades, com o quadro Dando um Retoque à Distância, em que o arquiteto Jairo de Sender passará dicas de como reorganizar os móveis da casa de anônimos, tudo por meio de videochamadas. Ou seja, quem vai colocar a mão na massa será o próprio morador, de acordo com as sugestões do profissional e o seu time.

Mudanças na grade na Globo

No início de setembro, Ana Maria Braga publicou em seu site oficial e usou o Twitter para confirmar que o matinal retornaria à programação a partir de 5 de outubro e que ela não voltaria mais a utilizar o estúdio de vidro em meio a uma floresta na Globo, no Rio de Janeiro. O . antecipou que a emissora mandou a artista apagar as duas publicações.

Menos de uma semana depois, no entanto, a própria empresa confirmou o que a apresentadora havia publicado dias antes, o que mudou foi apenas o horário.

Inicialmente, Ana Maria havia informado que o Mais Você iria ao ar às 11h30, depois do Encontro, mas ela e Louro José darão um “acorda, menina” após o Bom Dia Brasil, às 9h30. O programa com dicas culinárias terá 45 minutos e vai entregar para Fátima Bernardes, que ficará no ar até 11h45.

A grade da Globo vai iniciar uma mudança já nesta segunda (5), com os telejornais locais da hora do almoço (11h45), o Globo Esporte (12h45) e o Jornal Hoje (13h10) começando mais cedo por conta da propaganda eleitoral obrigatória, que entra no ar na sexta (9).