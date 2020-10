Após Ramon Menezes, Vasco demite Antônio Lopes e toda a comissão técnica

Horas depois de demitir Ramon Menezes, o Vasco dispensou também o coordenador técnico do clube, Antônio Lopes, que treinou o cruz-maltino nos anos 90 sendo campeão do Brasileirão de 1997 e da Conmebol Libertadores de 1998, e o restante da comissão técnica.

Em contato com a ESPN, Antônio Lopes preferiu não falar sobre as demissões. “Eu também fui demitido. No momento prefiro não dar entrevista”, afirmou, em breve contato com a reportagem.

Além de Ramon e Antônio Lopes, o restante da comissão técnica que foi demitida tinha outros três profissionais: Thiago Kosloski (auxiliar), Léo Cupertino (preparador físico) e Júnior Lopes (auxiliar técnico).

O técnico Ramon Menezes não resistiu à recente série de partidas sem vitórias e foi demitido do Vasco nesta quinta-feira. A decisão aconteceu após a derrota por 3 a 0 para o Bahia em Salvador pelo Brasileirão na última quarta.

“O Club de Regatas Vasco da Gama comunica que Ramon Menezes não é mais o treinador da equipe profissional. O Clube agradece os serviços prestados pelo profissional e, em breve, anunciará o seu substituto”, diz o breve comunicado.

Ramon assumiu como técnico do time profissional em 30 de março após a saída de Abel Braga e teve um início de campeonato nacional empolgante.

No entanto, o Vasco não vence há quatro jogos no Brasileirão – um empate e três derrotas – além de ter sido eliminado da Copa do Brasil pelo rival Botafogo.

O agora ex-treinador do time da Colina havia dito após a derrota para o Bahia que as cobranças eram “exageradas”.

Ramon Menezes deixa o clube cruzmaltino na décima posição do campeonato nacional com 18 pontos em 13 partidas. Na próxima rodada, sábado, o Vasco tentará sua reabilitação no clássico contra o Flamengo.