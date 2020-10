Após Record e SBT, RedeTV! cancela debate entre candidatos de São Paulo · .

Assim como fizeram SBT e Record, a RedeTV! decidiu cancelar o debate eleitoral entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Após realizar testes e gravações de pilotos, simulando a presença de 11 candidatos em um mesmo estúdio, a emissora entendeu que o risco seria alto em tempos de pandemia. A decisão pelo cancelamento foi informada na noite desta quarta-feira (7).

O encontro estava previsto para acontecer em 23 de outubro e seria mediado por Luís Ernesto Lacombe e Amanda Klein, que trabalham juntos no programa Opinião no Ar.

O encontro estava previsto para acontecer em 23 de outubro e seria mediado por Luís Ernesto Lacombe e Amanda Klein, que trabalham juntos no programa Opinião no Ar.



Assim como as concorrentes, a emissora manteve uma data para o debate em caso de segundo turno, quando serão apenas dois candidatos na disputa: 24 de novembro.

A Globo ainda não cancelou definitivamente o seu evento, mas avisou que só o realizará se as campanhas aceitarem que apenas os quatro candidatos mais bem posicionados nas pesquisas de intenção de votos participem do debate. A medida encontra resistência nos partidos políticos.

A Band montou uma operação especial, mas realizou o seu encontro na semana passada. Foram 11 candidatos no estúdio: Andrea Matarazzo (PSD), Arthur do Val (Patriota), Bruno Covas (PSDB), Celso Russomanno (Republicanos), Filipe Sabará (Novo), Guilherme Boulos (PSOL), Jilmar Tatto (PT), Joice Hasselmann (PSL), Márcio França (PSB), Marina Helou (Rede) e Orlando Silva (PCdoB).

Leia abaixo o comunicado da RedeTV! sobre o cancelamento do debate:

“A RedeTV! informa que decidiu cancelar o debate eleitoral entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo no primeiro turno, agendado para o dia 23 de outubro, visando preservar a saúde de todos os envolvidos e manter os protocolos sanitários recomendados pelas autoridades.”

“Testes preliminares e pilotos foram realizados em busca de alternativas para viabilizar o encontro seguindo as medidas de precaução. Para isso, especialistas de saúde e da área de segurança do trabalho também foram consultados. Desse modo, a emissora concluiu ser inviável a realização do encontro no atual cenário de pandemia, tendo em vista o número elevado de candidatos, profissionais ligados às campanhas e equipes da RedeTV! presentes no estúdio durante a transmissão.”

“A RedeTV! estará dedicada a uma cobertura eleitoral ampla, plural e multiplataforma, transmitida em tempo real através da TV e dos canais digitais da emissora. O debate no segundo turno das eleições permanece confirmado para o dia 24 de novembro.”