Após rejeitar sexo, Ivana procura ajuda médica; entenda · .

Ivana (Carol Duarte) vai procurar ajuda médica em A Força do Querer. Após rejeitar fazer sexo com Cláudio (Gabriel Stauffer), a filha de Joyce (Maria Fernanda Cândido) fará uma sessão de terapia para entender porque se negou a transar com rapaz que gosta na novela das nove. Angustiada, a loira revelará à psicóloga que se sente desconfortável com o próprio corpo.

“Eu não sei porque eu não consegui chegar perto dele lá em Angra. Aliás, eu nem sei porque eu fui nessa viagem”, dirá a prima de Simone (Juliana Paiva) nas cenas previstas para irem ao ar na próxima quinta (15).

Curiosa, a terapeuta Eva (Ester Jablonski) perguntará se a menina decidiu ir à viagem porque, inconscientemente, queria que Cláudio insistisse. “Você costuma conversar com seu pai sobre as suas dificuldades?”, questionará.

A irmã de Ruy (Fiuk) revelará que sente confiança em falar sobre tudo com Eugênio (Dan Stulbach), pois o pai não a pressiona, mas se negou a contar sobre o incidente por ter vergonha da situação.

Universo masculino

Aos poucos, Eva conseguirá fazer Ivana se abrir, e a loira revelará que apesar de ter uma relação muito boa com seu pai, o mesmo não acontece com Joyce. “Eu não nasci do jeito que ela queria que eu tivesse nascido”, soltará a jovem, emocionada. Ela se lembrará de uma situação na infância onde a mãe a enchia de enfeites femininos.

A terapeuta entenderá que esse é o motivo que faz a sobrinha de Silvana (Lilia Cabral) se sentir tão triste e não ter uma identificação própria. “Por outro lado, você parece ter uma fixação pelo seu pai”, dirá a terapeuta.

A frase da especialista parecerá ter aberto uma “caixa de Pandora” dentro da cabeça de Ivana. A jogadora de vôlei, então, explicará os motivos que a fazem ver sua figura paterna com confiança. “Meu pai me entende, não que ele saiba resolver, não que ele sabia o que eu tenho, mas ele me escuta”, afirmará.

“E aliado ao fato de você se sentir incompreendida por sua mãe, faz com que você se sinta mais confortável dentro do universo masculino. Você já pensou para pensar que essa seja a raiz dos seus conflitos? Do seu antagonismo com seu próprio corpo?”, questionará Eva, deixando a loira reflexiva.

A Força do Querer é uma trama escrita por Gloria Perez e que foi ao ar originalmente em 2017. Por causa da pandemia da Covid-19, a Globo reapresenta a história no horário nobre enquanto grava os capítulos finais de Amor de Mãe com novos protocolos de segurança. O folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar no ano que vem.

