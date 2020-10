Após romper com Cacá Werneck, Monique Evans diz que virou assexuada · .

O rompimento de Monique Evans e Cacá Werneck gerou uma mágoa profunda na ex-modelo a ponto de ela dizer que pode ter virado assexuada –quando falta interesse ou atração sexual por qualquer pessoa. Aos 64 anos de idade, ela afirmou que não quer mais se relacionar amorosamente com ninguém a partir de agora.

A decisão da mãe de Bárbara Evans aconteceu depois do anúncio público do fim do namoro com a DJ.

“Não estou na fase de confusão e loucura. Nunca mais quero ter um relacionamento. Chega! Me aposentei. Deus me livre ter alguém se metendo na minha vida. Estou traumatizada. Acho que sou assexuada. Não quero mais ninguém. Quero ficar sozinha com minha cachorrinha. Está bom demais”, declarou à revista Quem.

A forma como a separação aconteceu deixou Monique chateada. Ela acusou a ex de escancarar o distanciamento das duas na mídia antes de consultá-la. Além disso, a famosa contou que a ex culpou sua filha injustamente.

Apesar da mágoa, a veterana disse que não deseja o mal para ela. “Quero mais que ela arranje uma mulher linda, do jeito que ela sonha, bem novinha, porque já estou velha”, completou.

Por meio de seu perfil no Instagram, Monique Evans desabafou sobre o término da relação com Cacá, na última quinta-feira (8). Segundo ela, as brigas foram determinantes para que o relacionamento não prosseguisse. Também contribuiu o fato de Cacá ter alugado um apartamento sem avisar.

“Nós vínhamos brigando muito desde o momento em que ela alugou um apartamento sem eu saber. Fiquei chocada, sem entender nada. Aquilo me chocou muito porque foram quase seis anos juntas morando aqui em casa, sem ela pagar nada. Não tinha necessidade”, contou.

A ex-modelo ficou irritada com a postura da DJ, que decidiu expor o fim do romance no programa A Tarde É Sua, comandado por Sonia Abrão, na RedeTV!, e também com os comentários a respeito de sua vida financeira.

“Esse programa começou a falar coisas que me magoaram demais, questionando minha vida financeira, como se ela fosse uma super DJ, como se ela me sustentasse”, escancarou.