Após saída do Corinthians, Tiago Nunes é consultado pelo Vasco, mas só pensa em voltar a trabalhar em 2021

Após a demissão de Ramon Menezes na última quinta-feira, o Vasco está em busca de um treinador. Conforme apurou o ESPN.com.br, o clube consultou Tiago Nunes, que está sem equipe desde que foi demitido do Corinthians em 11 de setembro.

No entanto, a ideia do técnico é não assumir nenhuma equipe nesse restante de temporada, ou seja, pelo menos até o fim do Campeonato Brasileiro. A única possibilidade que o faria mudar de ideia seria uma proposta muito boa para ele de algum clube.

Depois de um grande início na Série A, Ramon não resistiu a uma sequência de maus resultados e foi demitido após derrota por 3 a 0 para o Bahia.

No revés por 2 a 1 para o Flamengo no sábado, os cruz-maltinos foram comandados interinamente por Alexandre Grasseli.

Atualmente na décima colocação do Brasileirão com 18 pontos, o Vasco voltará a campo no domingo, quando visitará o Internacional no Beira-Rio, às 18h15 (de Brasília).