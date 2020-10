Após salvar a vida de Jonatas, Eliza tem surpresa no hospital · .

Eliza (Marina Ruy Barbosa) vai salvar a vida de Jonatas (Felipe Simas) na última semana de Totalmente Demais. A ruivinha doará parte de seu fígado para o mocinho e receberá uma surpresa ainda no hospital. Rosângela (Malu Galli) se arrependerá de ter humilhado a modelo e implorará o perdão dela na novela das sete da Globo.

A mãe do funcionário da Bastille terá culpado a mocinha pelo fígado dilacerado do filho, esfaqueado por Dino (Paulo Rocha), mas ficará sem palavras quando Eliza se oferecer para doar parte do próprio órgão para salvar a vida do seu amado.

A cirurgia durará 12 horas, e Gilda (Leona Cavalli), Germano (Humberto Martins) e Rosângela estarão aflitos no saguão à espera de notícias. O médico, então, finalmente dirá que os dois estão fora de perigo.

“Graças a Deus!”, comemorará a mulher de Florisval (Ailton Graça). “Graças à Eliza também”, ressaltará o dono da Bastille. “O senhor tá certo, seu Germano. Eu sou estourada, mas sou justa”, reconhecerá a mãe raivosa. “Gilda, o que a sua filha fez pelo meu filho não tem preço. Se eu tivesse todo o ouro do mundo, eu conseguiria…”, constatará a dona de casa, emocionada.

A mãe da ruivinha admitirá que entende a aflição de Rosângela. “Se eu tivesse no seu lugar, eu já estaria louca!”, dirá, antes de abraçá-la.

Eliza estará na recuperação do hospital quando será surpreendida pela visita da mãe de Jonatas. “Posso falar com você um pouquinho? Eu queria te pedir perdão por tudo que eu falei, do fundo do meu coração, eu tava com a cabeça…”, começará a quituteira. “Eu entendo, não deve ser fácil pra senhora. Mas já passou, já foi, não precisa se explicar”, interromperá a modelo.

“Mas eu quero. Eu não tenho o direito de julgar você pelo que você sente pelo meu filho. E o que eu sinto por ele não pode me cegar a ponto de eu negar o sentimento de vocês. Eliza, eu nunca vou esquecer o que você fez pelo Jonatas, nunca!”, continuará, emocionada. “O Jonatas merece tudo de melhor nesse mundo”, responderá a protagonista.

Exibida entre 2015 e 2016, Totalmente Demais será substituída pela reprise de Haja Coração (2016). A Globo optou por reexibir as histórias desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia do coronavírus. O . traz diariamente o resumo do capítulo do folhetim, além de spoilers do que vai rolar na trama das sete.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Totalmente Demais e outras novelas.