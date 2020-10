Após selar vitória do Fla, Everton Ribeiro muda chip para a Seleção

Everton Ribeiro chega à Seleção Brasileira com moral. Aguardado pelo técnico Tite na Granja Comary, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio, o meia substituiu Vitinho no segundo tempo e foi fundamental para a vitória do Flamengo sobre o Athletico Paranaense, por 3 a 1, na tarde deste domingo, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após a partida, o camisa 7 comentou sobre a expectativa de vestir a Amarelinha diante da Bolívia, na próxima sexta-feira, às 21h30, no Itaquerão, em São Paulo, pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

— A expectativa é grande. Busquei trabalhar sempre no meu mais alto nível para voltar à Seleção. Agora é mostrar lá o que venho fazendo aqui — Everton Ribeiro à “TV Globo”.

O meia, que também estará à disposição de Tite para o jogo contra o Peru, na terça-feira, às 21h (de Brasília), em Lima, pela segunda rodada, também falou sobre a fase artilheira. Ao selar o placar do jogo contra o Furacão, o camisa 7 chegou a seis gols marcados na temporada, mesma quantidade que fez durante toda a temporada passada.

— No ano passado, eu acabei sofrendo algumas lesões, que me atrapalharam muito. Disputei alguns jogos com muita dor. Neste ano, sem dor, posso cada vez mais estar melhor, junto com a equipe, o que é importante para coroar o trabalho que estamos fazendo — disse Everton Ribeiro também à “TV Globo”.

Devido à convocação, Everton Ribeiro desfalcará o Flamengo em três partidas do Campeonato Brasileiro: contra Sport, na próxima quarta-feira, às 19h15, no Maracanã; no clássico com o Vasco, no próximo sábado, às 17h, em São Januário; e contra o RB Bragantino, no dia 15, às 20h, no Maracanã.